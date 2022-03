Woonzorgcentra willen flats openstellen voor Oekraïense vluchtelingen, VLOZO: "Idee kwam van bewoners zelf" 

"We kregen de afgelopen dagen heel wat vragen van onze leden zelf, dus van de private woonzorgcentra en beheerders van assistentiewoningen, om te bekijken of we geen rol kunnen spelen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne", steekt Johan Staes, CEO van VLOZO van wal. "Het waren bewoners zelf die bij hun directies dat op tafel hadden gelegd. Het zijn mensen die zelf vaak nog de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, of de naweëen. Ze willen hun steentje bijdragen."

"Dus nu bekijken we waar en hoeveel flats er openstaan", gaat Staes verder. "In de eerste plaats richten we ons op gezinnen, moeders met kinderen. Daarvoor zijn de assistentiewoningen perfect. Maar als er hulpbehoevende ouderen tussen de vluchtelingen zijn, kunnen die in principe ook opgevangen worden in privékamers in de woonzorgcentra zelf", aldus Staes.