Kippenvel voor Roman Bezoes: zo’n 300 AA Gent supporters doneren goederen voor Oekraïense vluchtelingen

Uitgerekend Roman Bezoes scoorde gisteren in de toegevoegde tijd het beslissende doelpunt tegen Zulte-Waregem. De Gentse fans schreeuwden "Bezoes" en "Oekraïne".

Het zorgde voor kippenvel bij de speler: "Ik denk dat deze goal een manier is van God om alle mensen te bedanken die mij gesteund hebben. Ik ben blij dat ik sommige mensen een beetje een goed gevoel kan geven, maar ik ben vooral dankbaar aan het Oekraïense leger dat elke dag daar blijft, mensen die in het land zijn en mensen die hulp sturen. Ik heb veel berichten gekregen. Ik voel veel steun vanuit België en vanuit Gent. Het is niet makkelijk om in deze omstandigheden voetbal te spelen. In het begin was het zelfs te moeilijk, maar nu begrijp ik dat ik daarmee een signaal kan geven."