Frisse wind maakt snel plaats voor een warme lentezon: vrijdag zelfs temperaturen tot 16 graden

De week start met wat lokale wolkenvelden, maar daarna wordt het opnieuw overal zonnig. Er waait wel een onaangename wind, meldt het KMI. De maxima schommelen vandaag nog tussen 2 en 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw overal vriezen met minima tussen -4 en -1 graad.

Dinsdag gaat de zon opnieuw schijnen met maxima van 5 tot 10 graden. 's Nachts blijft het koud en kan het opnieuw vriezen. De wind waait matig tot vrij krachtig.

Ook woensdag is het zonnig, met soms wat hoge wolkenvelden. Het wordt warmer met maxima tot 14 graden. De wind blijft zwak tot matig waaien.

Donderdag krijgen we wolkenvelden vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale spat regen is niet uitgesloten. Het wordt opnieuw zacht met temperaturen tussen 9 en 15 graden.

Vrijdag neemt de bewolking nog toe. Vooral in het westen kan het op het einde van de dag gaan regenen. Het kwik klimt naar 11 of 12 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden in Laag- en Midden-België.

In het weekend blijft het relatief zacht, maar wordt de kans op regen steeds groter.