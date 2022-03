100-jarige Maasmechelaar Thieu Opdenacker schrijft nog elke maand een gedicht

Maasmechelaar Thieu Opdenacker heeft gisteren zijn 100ste verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Heyvis. En daar zijn eerder nog al 100-jarigen gevierd. Maar toch is Thieu trots: "In Heyvis waren het tot nu toe allemaal vrouwen die de 100 hebben gehaald.”

Thieu is zeer geliefd bij zijn medebewoners. Hij verblijft in het woonzorgcentrum sinds 2013. En daar schrijft hij nog elke maand een gedicht dat in het Heyviskrantje verschijnt. “Ik heb altijd graag gelezen en heb nog steeds genoeg ideeën om te schrijven,” vertelt hij. Hij typt het gedicht zelf uit op de computer.

En ook voor de andere jarige bewoners is hij attent: hij schrijft voor alle jarigen een kaartje. Thieu kaart ook graag met enkele medebewoners en doet aan "diamond painting". Zijn creaties vormen een mooie decoratie voor de afdeling.

Dit is het gedicht dat Thieu deze maand schreef:

Maart 2022

Een maand gelijk een ander



Met corona en wisselvallig weer

Voor mij zit er iets achter

Ikzuchtig wil ik dat ge het weet

In die maand word ik 100 jaar

Niets bijzonders, zo zijn er meer

Hier in Heyvis toch wat raar

Het is hier steeds een vrouw geweest

Ik heb zoals u allen

Al heel wat meegemaakt

Houd het goede in gedachten

Het minder goede heeft afgedaan

Zo lang er leven is, is er hoop

Dat moeten we overwegen

Met bluffen of klagen is niets te koop

Bedenk, wij leiden hier een rustig leven

Als straks de lente begint

Met wat zon en warmte

Voelen wij ons ook goed gezind

Als Valentijn om te omarmen

Zo gaan de dagen weer voorbij

En zijn we weer wat ouder

Sterkte en moed voor u en mij

Want we willen nog wat ouder worden

Tjeu