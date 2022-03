80 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Maaseik: "Hun bagage en verhalen is het enige dat ze mee hebben"

Daisy Thora was er als vrijwilligster bij tijdens de reis. Die is vlot verlopen, maar er kwamen ook veel verhalen naar boven: “Tijdens de reis in de bus zijn mensen hun verhalen beginnen te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Zo was er een vrouw bij die zwanger was. Haar man had haar zelf naar de grens gebracht en dat was best wel een heftig afscheid want ze weet niet of ze haar man ooit nog gaat terugzien. Dat zijn verhalen die je nooit meer gaat vergeten.”