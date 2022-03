Acht vrouwen beschuldigen Franse presidentskandidaat Zemmour van aanranding

De feiten zouden zijn gepleegd tussen 1999 en 2019. "Hij greep me vast bij mijn handen, duwde me tegen de muur van de lift en kuste me met geweld", zegt een van de vrouwen. "Hij zei: "Je moet me op een andere manier bedanken", waarop hij mij kuste en zijn tong in mijn mond dwong." Een van de slachtoffers zegt ook: "Voor mij is hij deze functie niet waardig", waarmee ze verwijst naar het presidentschap.

Claire, een van de vrouwen, vertelt hoe ze als achttienjarige stage liep bij de krant Le Figaro. Eens Zemmour haar hulp inriep bij een computerprobleem, voelde ze hoe hij met zijn hand over haar rug bewoog.