Algemene vaccinatiegraad blijft hoog bij kinderen en is gestegen bij volwassenen

"De Covid-pandemie heeft aangetoond dat we tevreden mogen zijn dat er vaccins bestaan die ons behoeden voor de meest ernstige gevolgen van allerlei gevaarlijke infectieziekten", aldus Beke. "In Vlaanderen kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk van gemotiveerde artsen en verpleegkundigen die er met een laagdrempelige aanpak in slagen onze allerjongsten en tieners in groten getale te vaccineren en zo te beschermen."