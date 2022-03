Alledaagse kamerplanten halen volop stikstofoxiden uit de lucht

De planten werden afzonderlijk in een testkamer geplaatst met een concentratie van stikstofdioxide (NO2) die vergelijkbaar is met die in een kantoor aan een drukke weg.

Het team stelde vast dat alle planten, ongeacht de soort, zowat de helft van de NO2 in de testkamer konden verwijderen binnen een uur. Of de plant in droge of natte grond stond, in lichte of donkere omstandigheden, speelde daarbij geen rol.



"De planten die we kozen waren heel verschillend van elkaar, maar ze vertoonden allemaal opvallend vergelijkbare capaciteiten om NO2 uit de lucht te halen", zei hoofdonderzoeker doctor Christian Pfrang. "Dat is een groot verschil met de manier waarop planten binnenshuis koolstofdioxide (CO2) opnemen: die is wel sterk afhankelijk van omgevingsfactoren zoals nacht of dag, of het gehalte aan vocht in de bodem."