Amazonewoud verliest verder veerkracht en schuift op richting een gevaarlijk omslagpunt

Ontbossing piekte in 2020

In 2020 bereikte de ontbossing in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud het hoogste cijfer in 12 jaar. Onder de Braziliaanse president Jair Bolsonaro , die "economische activiteiten" in het woud makkelijker maakt, gaat het nog sneller met de ontbossing. Zij die bos willen kappen of platbranden voor veehouderij, plantages of mijnbouw zien hun kans schoon. Bolsonaro zegt dat hij door meer economische activiteit de armoede wil bestrijden.

In 2020 verdween naar schatting ruim 11.000 vierkante kilometer tegenover 7.500 vierkante kilometer in 2018. De Amazone is 's wereld grootste regenwoud en alleen al daarom zo belangrijk voor de hele planeet. Brazilië zegt dat het iets gaat ondernemen tegen het verdwijnen van het Amazonewoud.