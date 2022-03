BEKIJK - Moeders van Russische militairen eisen uitleg: "Waarom hebben ze onze jongens naar daar gestuurd?"

In Kemerovo, een stad in Siberië, zijn moeders van Russische soldaten kwaad. Op amateurbeelden is te zien hoe ze van de plaatselijke gouverneur uitleg eisen over wat er met hun zonen gebeurt in Oekraïne. "Ze zijn gestuurd als kanonnenvoer!", klinkt het. De gouverneur probeert de moeders te sussen: "We moeten niet bekritiseren. Als dit gedaan is, en het gaat snel gedaan zijn". "Je bedoelt als iedereen dood is", reageert een van de vrouwen.