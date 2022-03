Brand uitgebroken in oude chrysantenkwekerij in Diksmuide

Gisteravond heeft het zwaar gebrand in een grote loods van 1000 m² van een oude planten- en chrysantenkwekerij in de Dodepaardenstraat in Keiem. Het waren de eigenaars zelf, die de brand ontdekten, toen er veel rook uit de loods kwam. Toen de brandweerposten van Diksmuide en Leke ter plaatse kwamen, was er al een dikke rookpluim te zien. De tankwagen van de brandweerpost Koekelare werd opgeroepen als versterking.

"Er was een hevige rookontwikkeling en daarom hebben we gisterenavond gevraagd aan buurtbewoners om tijdelijk ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen", vertelt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. "Om de brand goed te kunnen blussen, hebben we een gat gemaakt in de loods. Zo kon de rook ontsnappen en hadden de brandweermannen een duidelijk zicht op de brand. Daarna was de brand vlug onder controle."