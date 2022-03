Burgemeester Kris Van Dijck vertrekt met bestelwagen vol hulpgoederen vanuit Dessel naar inzamelpunt in Warschau: "Mijn hart bloedt"

De bestelwagen zit vol met medische hulpmiddelen, zoals ontsmettingsmiddelen, spuiten en infusen. Er gaat ook kleding mee. Het gaat om giften van de inwoners van Dessel, maar ook onder meer de plaatselijke apothekers en het ziekenhuis van Mol dragen hun steentje bij.

"Als ik de beelden op televisie zie, bloedt mijn hart. Ik dacht terug aan 30 jaar geleden toen ik met hulpgoederen richting de Balkan trok", vertelt burgemeester Van Dijck. "De inzamelactie is een groot succes. Ook in Brussel en Edegem vertrekt vanavond een bestelwagen. In Edegem gaat collega Koen Metsu (N-VA) mee. We doen deze actie niet zozeer als politici maar vanuit een grote betrokkenheid en solidariteit met deze mensen in nood. Het is misschien niet veel wat we doen, maar elke druppel zorgt ervoor dat de emmer vol kan geraken."