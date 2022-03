Wat stellen gesprekken tussen Rusland en Oekraïne voor? "Er worden spelletjes gespeeld"

"Ik kijk daar nog altijd hetzelfde naar, al stel ik wel vast dat er velen binnen de Europese Unie het licht gezien hebben, en dat er veel grotere voorzichtigheid is. Ook bij de NAVO lijkt het veranderd, die zegt expliciet dat ze géén partij zijn in het conflict", zegt Criekemans. "Al weet ik dat er grote frustratie heerst bij sommige landen over wat bijvoorbeeld de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken afgelopen weekend zei." Blinken lanceerde een idee over een eventuele deal met Polen, waarbij Polen MiG-gevechtsvliegtuigen uit de sovjettijd naar Oekraïne zou sturen en het in ruil van de VS F-16's zou krijgen. Polen heeft al gezegd dat het dat niet van plan is.

Volgens Criekemans is het in eerste instantie belangrijk dat de strategische situatie gecontroleerd wordt. "Dan kan je focussen op het humanitaire en dan op de oplossing op het terrein. In die volgorde."