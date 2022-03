De dinsdagmarkt van Tienen keert na bijna twee jaar terug naar vaste stek de Grote Markt

"We hebben in Tienen al 800 jaar marktrechten en dat wilden we nu extra in de verf zetten", vertelt schepen van Economie Eddy Poffé (Open VLD). "Onze markt is er niet alleen voor de Tienenaars, maar ook voor de mensen uit de omliggende gemeenten. Daarom noemen we ze voortaan de "Hagelandmarkt". Om de naam bekend te maken hebben we boodschappentassen met daarop de nieuwe naam verdeeld onder de marktkramers. Zij kunnen die dan uitdelen aan hun klanten."