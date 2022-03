Drie kwart medewerkers Antwerps parket is vrouw

Is het parket dan veranderd in een vrouwenbastion? "Ik zou niet durven zeggen dat de job op zich vervrouwelijkt is. Het is een specifiek type vrouw die voor de functie van procureur kiest: een vrouw die haar mannetje kan staan, niet al te onzeker is, en er voor wil gaan", gaat Van de Heyning verder. "Je weet dat je wanneer je van wacht bent, kunt opgeroepen worden, en midden in de nacht naar buiten moet gaan, in vreselijke omstandigheden."

Vrouwen bieden volgens haar ook zeker een meerwaarde. "Ik werk met veel sterke, zelfzekere vrouwen, die aan de andere kant wel weten wat het is om kwetsbaar te zijn. Ik denk dat dat een mooie combinatie is voor die job."