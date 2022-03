Eerste pop-upwinkel in Puurs-Sint-Amands: "Wie zijn eerste stappen als ondernemer wil zetten, is welkom"

In Puurs-Sint-Amands zijn er minder leegstaande handelspanden dan enkele jaren geleden, omdat ze nu een subsidie geven aan nieuwe ondernemers of wie een zaak wil overnemen. En dat werkt. Er kwamen een tiental handelszaken bij in het centrum. Maar wie een nieuw initiatief wil uitproberen, had niet meteen een locatie. Die is er nu dus wel.

"Dit is bedoeld voor mensen die eens willen proeven van het ondernemerschap. Het zijn vaak mensen die twijfelen en de stap nu niet durven zetten als zelfstandige", zegt schepen van economie Hilde Van der Poorten (CD&V). "Wij hopen ze op deze manier een ruggensteuntje te geven, omdat de huurprijs maar 250 euro per maand is. Hopelijk zijn er nu verschillende kandidaten. Eind april buigt een jury zich over de voorstellen."

Je kan de pop-upwinkel huren voor minstens 3 en maximum 12 maanden.