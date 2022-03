Europa wil versneld af van het Russische gas: "Twee derde minder gas uit Rusland importeren tegen eind dit jaar"

"Met het plan dat we vandaag voorleggen, kan de EU zijn afhankelijkheid van Russisch gas beëindigen", zegt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

"Tegen eind dit jaar kunnen we 100 miljard kubieke meter gas uit Rusland vervangen. Dat is twee derde van wat we van hen importeren", zegt de Nederlander. "Dit zal onze overafhankelijkheid beëindigen en zal ons veel meer bewegingsruimte geven. Het is moeilijk, verdomd moeilijk, maar het is mogelijk."