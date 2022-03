Energieregulator Creg: "België is voor 40 procent afhankelijk van Russisch aardgas"

Een belangrijke boodschap in het rapport is de waarschuwing voor de grote macht op onze economie van aardgasproducenten van buiten de Europese Unie (EU). De Europese regelgeving heeft daar dus zo goed al geen impact op. Die aardgasproducenten zijn dan ook nog eens monopolisten onder staatscontrole: Gazprom in Rusland, Equinor in Noorwegen of Sonatrach in Algerije. Samen zijn deze drie goed voor ruim 80 procent van de aardgasinvoer in de EU.