Expert kinderopvang: "Externe commissie moet klachtenbehandeling Kind en Gezin doorlichten"

Het drama in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke heeft de dingen op scherp gesteld. Vorige maand is een meisje van 6 maanden overleden aan de gevolgen van het "shaken baby syndrome". De vader van de uitbaatster van de crèche is aangehouden.

Intussen is gebleken dat er al langer klachten waren over de gang van zaken in het kinderdagverblijf. Heeft Kind en Gezin hier steken laten vallen? Of is er meer aan de hand en loopt er iets mis bij het agentschap van de Vlaamse overheid, dat actief moet bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en gezinnen?