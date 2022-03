Fedasil brengt bus Oekraïense vluchtelingen naar Riemst: "De komende dagen kunnen ze naar gastgezinnen"

De bus met vluchtelingen uit Oekraïne kwam rond 14.45 uur aan in zaal De Bond in Riemst. De gemeente had daar op enkele dagen tijd een noodopvang geregeld. "De mensen in Riemst hebben een groot hart", benadrukt coördinator Sandra Thijs. "We hebben een sterk verenigingsleven, dus we hebben snel bedden, matrassen en dekens kunnen regelen. Mensen kunnen hier nu iets eten en drinken en zich douchen."