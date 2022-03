Brusselse festivals en discotheken organiseren benefietfestival voor Oekraïne aan het Atomium

Onder andere Paradise City, Hangar, Voodoo Village, Couleur Café en de Brussels by Night Federation slaan de handen in elkaar voor het grote openluchtevenement. "Tussen 16.00 en 22.00 uur is iedereen die zich wil verzetten tegen de gruwelijke oorlog in Oekraïne uitgenodigd om te dansen voor het goede doel", klinkt het bij de organisatie.

De Brusselse discotheek "Fuse" voelt zich verbonden met de mensen in Oekraïne en vindt het daarom belangrijk om het benefiet mee te organiseren. "Wij ontvangen veel dj's uit het buitenland en een aantal onder hen komen uit Oekraïne. We kennen slachtoffers van deze crisis, dus we willen graag ons steentje bijdragen."