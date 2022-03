Fluorescerende jas doet inbreker Mechelse horecazaken de das om

Een man uit Mechelen heeft drie jaar cel gekregen omdat hij had ingebroken in verschillende horecazaken in het centrum van de stad. Hij kroop telkens binnen langs het keldergat. De inbreker werd elke keer gefilmd. Omdat hij telkens een opvallende fluorescerende jas droeg, kon hij worden herkend en opgepakt. Hij kreeg drie jaar cel en moet ook een boete van 2.000 euro betalen.