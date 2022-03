Gents bedrijf wil voedseloverschotten uit landbouw hergebruiken

Gents bedrijf Bio Base bedenkt een manier om voedseloverschotten in de landbouw op een slimme manier te kunnen hergebruiken. Op landbouwvelden zijn er vaak wegrottende voedelresten, zoals aardappelen en maïs. Maar dat rottend voedsel is niet goed voor het milieu, want op die manier komt er extra CO2 in de lucht.