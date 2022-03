Grootschalige crisisoefening in Hoogstraten: "Belangrijk om de efficiëntie van hulpdiensten te testen"

Hoogstraten is vandaag het toneel van een grootschalige crisisoefening. Verschillende hulpdiensten zullen daar een noodsituatie in scène zetten op de terreinen van de school Spijker. "We houden deze oefening om de efficiëntie van de hulpdiensten te testen en te kijken of al onze procedures nog up-to-date zijn", aldus burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).