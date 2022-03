Groen licht na code geel: Halle carnaval gaat door zonder beperkingen

"We hebben altijd gezegd dat we enkel weer carnaval zouden vieren wanneer dat opnieuw zonder beperkingen kon en op dezelfde data als ieder jaar. Niet vroeger en niet later. En kijk, dit jaar gaat dat lukken en we gaan ervoor", legt organisator Jos Appelmans van Halattraction uit. "Ik ben heel gelukkig. Heel veel mensen wachten al heel lang om weer te kunnen vieren. Carnaval is een microbe en je leeft daarvoor. Toen de beslissing werd aangekondigd stonden er mensen te juichen op de markt."