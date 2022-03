Helft van de hulpverleners was al slachtoffer van fysiek geweld

In 6 op de 10 gevallen was het de patiënt die agressief werd. In 17 procent iemand uit zijn entourage en in 15 procent een omstaander. In 6 procent van de gevallen is het een collega die agressief wordt.

Vaak zijn de daders onder invloed. De helft van de personen die agressie uitte had te veel gedronken. Bij een derde was er een vermoeden dat de dader onder invloed was van drugs. Bij bijna een vierde was er sprake van gebruik van medicatie.