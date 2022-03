Hoe begeleiden we kinderen van Oekraïense vluchtelingen best en is de school daarvoor de beste plek?

Waar en wanneer de kinderen naar school kunnen gaan is nog niet meteen aan de orde. De eerste noden zijn opvang, een dak boven het hoofd, eten en verzorging. Maar sowieso is het goed om nu al na te denken over de verdere opvang van de kinderen. Welzijn moet daarbij centraal staan, zegt Els Herbots van het Leonhuis in Hasselt, een centrum dat bezig is met onderwijs en welzijn: “De kinderen moeten eerst op adem kunnen komen. En ze moeten vooral samen kunnen zijn met hun familieleden die ook gevlucht zijn. Je mag niet vergeten dat ze trauma’s kunnen hebben en in heel veel gevallen afscheid hebben moeten nemen van hun vader. Dan is het geen goed idee om ze meteen op de schoolbanken te zetten.”