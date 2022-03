Olie en oorlog veranderen Amerika en de wereld: Rusland dreigt enige troef te verliezen, de VS kan veel winnen

In de VS is de publieke opinie gewonnen voor zeer harde sancties tegen Rusland, ook al voelt men zelf ook de pijn van de opgelegde strafmaatregelen in de portemonnee. De benzineprijs heeft een recordprijs aller tijden bereikt: gemiddeld 4,17 dollar per gallon. In Belgische termen: 1,01 euro per liter. In Amerika is dat veel. Maar in Europa is de pijn veel groter. De VS kan zich een boycot van Russische olie of gas makkelijk permitteren, Europa eigenlijk niet.

Toch bestaat het risico dat de inflatie verder oploopt, en dat is politieke zelfmoord voor de Amerikaanse president Joe Biden en de Democraten. De vertrouwde politieke schroom lijkt te verdwijnen. Het ondenkbare wordt gewoon gedaan, al of niet roekeloos. Is ethiek of moraliteit dan toch belangrijker dan de eigen portemonnee? Is het cynisme op zijn retour? Door de heldhaftigheid van de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Oekraïeners lijkt de wereld de moed te vinden om anders te handelen dan verwacht.