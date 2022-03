Studenten en personeelsleden UGent eisen meer respect voor vrouwen

Voor de zesde keer organiseert Julie Carlier de vrouwenstaking bij de UGent. "We voeren actie omdat we een meer genderrechtvaardige en inclusieve universiteit willen. We hebben de voorbije jaren al vaak gefocust op zorgwerk. Dat werk valt vaak op de schouders van vrouwen of op die van raciale minderheden. Zij worden onderbetaald en hebben moeilijke werkomstandigheden", zegt ze.

"Daarnaast voeren we ook actie tegen de geplande besparingen van de universiteit, die in het bijzonder de kinderdagverblijven treffen. Zorgwerk maakt al het andere werk binnen de unief mogelijk. Zonder dat er voor kinderen wordt gezorgd, kunnen onderzoekers, professoren, studenten hun werk niet deftig doen. Voor de universiteit is dat geen kerntaak, maar wij denken daar anders over. Ook het grensoverschrijdend gedrag binnen de universiteit en in de academische wereld in het algemeen krijgt vandaag extra aandacht."