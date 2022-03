Immaculata instituut in Oostmalle organiseert "toiletfestival" na vandalisme

In de week van 14 tot 18 maart wordt een "toiletfestival" georganiseerd op het Immaculata instituut in Oostmalle. "We zagen wel eens dat leerlingen niet zorgzaam omgingen met wc-papier of zeep. Ze gooien dan met wc-rollen rond of zeep wordt uitgesmeerd over de lavabo's", vertelt leerlingenbegeleider Annelies Eyskens bij Radio 2 Antwerpen. "Vandaar deze ludieke actie. We willen de leerlingen meegeven dat ze respectvol moeten omgaan met de toiletten en het materiaal".