Politiezone Voorkempen screent kandidaat-gastgezinnen: "Negatief advies bij zedenfeiten of intrafamiliaal geweld"

Gisteren klaagde een man uit Zelzate nog op Radio 2 Oost-Vlaanderen aan, dat alleenstaande mannen erop uit waren om vrouwen in huis te nemen. Ook de politie Voorkempen is op zijn hoede. "Er zijn zo al enkele mensen naar boven gekomen, waar we toch een negatief advies zullen aan geven. Maar het is aan de gemeente om de uiteindelijke beslissing te nemen. Soms gaat het ook om feiten die heel lang geleden zijn. Als iemand gekend was voor oplichting of voor een zedenfeit van 15 of 20 jaar geleden en we merken dat die persoon weer op het goede pad is, is een positief advies nog altijd mogelijk."