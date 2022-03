VRT-klantendienst ziet aantal klachten stijgen: "Coronapandemie had daar geen aandeel in" 

In het vorige klachtenrapport van 2020 hield een groot deel van de nieuwe klachten verband met de coronapandemie. "Dat was in 2021 niet het geval", zegt Coremans. “Wellicht zijn de mediagebruikers gewoon geworden aan die nieuwe realiteit, of misschien heeft het medialandschap zich beter aangepast. Vermoedelijk is het een combinatie van de twee.”