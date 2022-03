Race tegen de klok voor bescherming van cultureel erfgoed in Oekraïne tegen oorlogsgeweld: "Dit is ons verhaal" 

Voorlopig speelt de oorlog in Oekraïne zich vooral af rond Kiev, en in het oosten en zuiden van het land. Daarom proberen medewerkers van het Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv nog zo veel mogelijk cultureel erfgoed in veiligheid te brengen. Het museum is gesloten sinds 24 februari, de dag waarop Rusland Oekraïne is binnengevallen.

Het National Museum is opgericht in 1905 door aartsbisschop Andrey Sheptytsky en heeft in zijn geschiedenis al twee wereldoorlogen doorstaan. Sheptytsky heeft als oprichter 10.000 stukken geschonken aan het museum, en in de loop der jaren is de collectie alleen maar uitgebreid.

Het museum is gewijd aan typisch Oekraïense kunst en cultuur in de meest uiteenlopende vormen. Er staan veel grote barokstukken en portretten. Die worden nu in allerijl ingepakt in kartonnen dozen en bubbelplastiek, en gestockeerd in schuilkelders. Het is haastwerk, tijd om speciale inpakmaterialen te gebruiken en broze materialen te beschermen, is er niet.