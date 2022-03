Landbouwgronden en graslanden rond UHasselt in Diepenbeek worden onderhouden door Natuurpunt

Bij die gronden rond de UHasselt is ook een halve hectare aan blauwgraslanden, die erg zeldzaam zijn geworden in Vlaanderen. "Dat is een schraal grasland met veel bloemen, waarvan veel bloemen en planten een blauw-groene schijn hebben", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt. "Dat is heel zeldzaam. In heel Vlaanderen zijn er nog maar 20 hectare van dat soort grasland en op de universiteit in Diepenbeek ligt daar nog 1,5 hectaren en die kunnen we daar nog uitbreiden."