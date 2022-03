Leerlingen Sint-Augustinusinstituut Bree ontmoeten voorzitsters Senaat en Kamer: "Zij zijn sterke voorbeelden"

"Samen met Franstalige leerlingen mochten wij de voorzitsters een aantal vragen stellen", zegt Benthe Peeters van het Sint-Augustinusinstituut in Bree. "Iedere vraag hield op een of andere manier verband met Wereldvrouwendag. Het was interessant want de twee voorzitsters konden heel enthousiast vertellen. Uit hun antwoorden bleek dat vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in het parlement en dat het belangrijk is dat daar meer aandacht voor komt."