Liveblog - Rusland stelt nieuwe humanitaire corridors voor, Oekraïne: "Russische topgeneraal gedood"

Rusland heeft opnieuw een voorstel gedaan voor een lokaal staakt-het-vuren in Oekraïne om burgers te evacueren. Het bestand zou om 8 uur onze tijd ingaan voor vijf steden: de hoofdstad Kiev, Charkov, Marioepol, Soemi en Tsjernigov. De bevolking kan dan via humanitaire corridors vertrekken naar Rusland, Wit-Rusland of twee steden in Oekraïne (Poltava en Zaporizja).



Vraag is of burgers ook daadwerkelijk zullen gebruik maken van de corridors. Gisteren had dat bitter weinig succes, omdat burgers toen alleen maar naar Rusland en Wit-Rusland mochten gaan. De Franse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties noemde die vluchtroutes ronduit hypocriet.