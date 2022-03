Moerbeke fuseert met Lokeren : "We worden deelgemeente, maar behouden eigenheid"

Al sinds 2014 is Vlaanderen voorstander van een schaalvergroting om gemeenten slagvaardiger te maken. Dat leidde in de vorige bestuursperiode al tot enkele fusies in Oost-Vlaanderen en ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 blijven de gemeenten gesprekken voeren. De voordelen van een fusie zijn niet min. Grotere gemeenten hebben meer mogelijkheden wat investeringen en diensten betreft. De fusie brengt ook geld in het laatje, want Vlaanderen geeft tot 500 euro schuldafbouw per inwoner.

Stad Lokeren zal 49.000 inwoners tellen, wat dus een extraatje van 25 miljoen euro betekent. Daardoor kan de personenbelasting laag blijven en kunnen de geplande investeringen versneld worden. Robby De Caluwé: "Een fusie geeft ons de mogelijkheid om ons masterplan ‘Moerbeke 2050’ vervroegd te realiseren, waardoor we het plan kunnen omvormen tot ‘Moerbeke 2035'."