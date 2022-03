Hardleerse fietsendief krijgt 3 jaar cel

Enkele jaren geleden is de man al vier keer veroordeeld voor fietsdiefstallen maar hij kon het niet laten. Opnieuw stal hij vooral elektrische of nieuwe fietsen. Dat deed hij aan de fietsenstalling van het centraal station van Mechelen of in de buurt van Nekkerspoel. De diefstallen werden vastgelegd door bewakingscamera’s. De feiten ontkennen, had dus weinig zin.