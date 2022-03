Mannen van ABVV doen strijk van vrouwelijke collega's: “Huishoudelijk werk moet eerlijker verdeeld worden”

Bijna de helft van de vrouwen in ons land is deeltijds aan het werk. “Maar zelden is deeltijds werk voor hen een vrije keuze”, weet Andres Vandereycken. “Het is een manier om werk en gezin te kunnen combineren. Want het is een feit dat huishoudelijke taken nog steeds hoofdzakelijk bij vrouwen terechtkomen. Een van die huishoudelijke klusjes is de strijk. Het ABVV organiseert daarom vandaag, op Wereldvrouwendag, een strijkatelier waar vrouwelijke leden hun wasmand kunnen binnenbrengen. Onze mannelijke secretarissen zullen de strijk van hen overnemen vandaag, ook al is er een risico op brandwonden”, zegt Andres.