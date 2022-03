Mysterie stookoliebolletjes opgelost: "Een schip heeft illegaal olie geloosd"

Wetenschappers hebben nu vastgesteld dat een schip enkele weken voordien illegaal olie geloosd heeft in de zee. "We hebben de oliesoort geanalyseerd, maar kunnen niet meer achterhalen welk schip hiervoor verantwoordelijk is", zegt Koen Parmentier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

"Wij hebben de bron kunnen traceren tot de TSS Noordhinder, dat is een soort snelweg voor schepen met op die route Amsterdam, Rotterdam, Scandinavië en enkele Duitse havens. Maar daar varen heel veel schepen. We weten wanneer de lozing gebeurd is, maar het is onmogelijk om al die schepen te controleren. We zouden van elk schip oliestalen moeten nemen uit de tank. Maar ondertussen zijn die tanks opnieuw gevuld met nieuwe olie en kunnen we niet meer vergelijken met de "oude oliebolletjes", besluit Parmentier.