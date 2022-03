Na twee gemiste edities door corona opnieuw Stadsparkfeesten in Turnhout

"Het zal enorm deugd doen om weer samen te komen met alle inwoners van Turnhout en de omliggende gemeenten", vertelt burgemeester Van Miert. "Eindelijk kunnen we weer iets organiseren in plaats van mensen dingen af te nemen. We hebben de afgelopen twee jaar de groepen vaak kleiner moeten maken door de maatregelen. Nu kunnen we ze eindelijk opnieuw groter maken. Hopelijk hebben we ook stralend weer. Iedereen snakt naar activiteiten met andere mensen." De Stadsparkfeesten in Turnhout vinden plaats in het weekend van 3 tot 6 juni.