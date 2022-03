Nederlandse minister komt zwerfvuilvangers op Jeker bekijken: "Halen 25 ton afval per jaar uit het water"

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) installeerde twee jaar geleden twee zwerfvuilvangers op de Jeker in Tongeren. "Eentje staat tussen Wouteringen en Lauw, en een tweede aan de brug aan het natuurgebied De Kevie", vertelt schepen van Milieu Patrick Jans (Tongeren.nu). En ze doen duidelijk hun werk. "Op de twee plaatsen samen halen we jaarlijks zo'n 25 ton afval uit het water."

Intussen staan er al op zeven waterlopen in Vlaanderen van die zwerfvuilvangers. "Het gaat om een Europees project", legt Nick De Meersman van de VMM uit. "Zo kunnen we voornamelijk plastic afval uit de rivieren halen. De Nederlandse minister Sigrid Kaag wilde daar graag meer over weten. Want het werkt heel doeltreffend."