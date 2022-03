Nieuwe "milieuvriendelijke" schoolbus in Sint-Pieters-Leeuw rijdt op CNG

CNG was lange tijd één van de goedkoopste brandstoffen, maar dat is nu even anders. De relance van de economie en het conflict in Oekraïne hebben ook de prijs van het gas omhoog doen schieten. "Dat konden we op het moment van de aankoop niet weten", verdedigt Huygens zich. "Enige troost is dat deze bus dubbel zo groot is als ons vorig exemplaar. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld twee klassen in één keer vervoeren. Als we daardoor het aantal ritten kunnen verminderen, hebben we toch weer wat bespaard", besluit de schepen.