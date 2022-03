Nieuwe vakantiehuisjes op komst aan De Spaanjerd in Kinrooi

Op de gemeenteraad is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kinrooi en Marec (Maaslandse Recreatie) goedgekeurd. Het is de bedoeling om in de toekomst het campinggebied te vernieuwen. En daarvoor zijn ze nog op zoek naar een partner om vakantiewoningen te bouwen en uit te baten op de plek van de huidige camping.



Jachthaven De Spaanjerd is een goed bezochte toeristische trekpleister. Ze is aangelegd in 1980, maar sindsdien is de infrastructuur en inrichting niet meer echt vernieuwd. Maar daar komt nu verandering in. De voorbije jaren heeft Kinrooi al investeringen gedaan om de omgeving van de jachthaven toeristisch aantrekkelijker te maken. Zo zijn er twee jaar geleden nieuwe fietspaden aangelegd.