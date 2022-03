Oekraïense vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs, maar hoe organiseer je dat?

In de eerste plaats moeten er extra capaciteit worden gecreëerd, bijvoorbeeld door extra containerklassen te voorzien. Daarnaast pleit Boeve voor voldoende compensatie voor de scholen.

Een ander heikel punt is extra personeel. "Met het lerarentekort denken wij dat dit enorm problematisch zal zijn, zeker als het over heel grote groepen gaat", zegt Boeve. Een bijkomend probleem is de capaciteit van de zogenoemde onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). "Die is momenteel al overbevraagd", aldus Lieven Boeve.

De topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst erop dat de vluchtelingen uit Oekraïne vooral moeders en kinderen zijn. "Als dat conflict stopt - en hopelijk is dat over een aantal weken of maanden - willen zij zoveel mogelijk teruggaan naar Oekraïne. Waarom kunnen we bijvoorbeeld niet onderzoeken om tijdelijk onderwijs te organiseren met leraren die mee gevlucht zijn uit Oekraïne?"