BEKIJK - Zelenski spreekt Britse Parlement toe met de woorden van Winston Churchill: "We gaan door tot het einde"

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Britse Parlement toegesproken via een videoverbinding vanuit Kiev. Voorzitter Lindsay Hoyle had het over een "historische toespraak". Zelenski vergeleek de strijd van Oekraïne tegen Rusland met die van de Britten tegen nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Hij citeerde daarbij uit de historische "We zullen vechten op de stranden"-toespraak van de Britse oorlogspremier Winston Churchill uit 1940. "We gaan door tot het einde", klonk het. "We gaan ons land verdedigen ongeacht de prijs die we daarvoor moeten betalen."