Oekraïense vluchtelingen opvangen in België: hoe gaan we dat doen? Wie doet wat?

Zo'n twintig jaar geleden, in 2001, was die mogelijkheid gecreëerd, in de nasleep van het oorlogsgeweld in de jaren 90 in het voormalige Joegoslavië. Tot nu toe was van de mogelijkheid nog nooit gebruik gemaakt.

Asielzoekers vielen tot nu onder andere wetgevingen, waaronder ook een opvangwet uit 2007. Wie in ons land aankomt en asiel aanvraagt, doorloopt een procedure met interviews en onderzoeken. Per individu gaat het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen na of hun vraag op bescherming terecht is. En zolang die procedure loopt, heeft de asielzoeker recht op opvang, georganiseerd door de overheidsdienst Fedasil.