Eerste Oekraïense burgers uit belegerde steden geëvacueerd: dag 13 van de oorlog 

De gevechten in de tweede grootste stad van Oekraïne gaan overminderd door. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zou er daarbij een belangrijke Russische generaal zijn gedood. Het zou gaan om generaal-majoor Vitali Gerasimov, een gevestigde naam in het Russische leger. Gerasimov vocht eerder al in Syrië en Tsjetsjenië, en was actief bij de annexatie van het schiereiland de Krim. Rusland heeft nog niet gereageerd op het bericht.