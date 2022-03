Lokale politie noteert opvallend veel verdwijningen uit instellingen: "Vaak noodkreet van kwetsbare mensen"

Een kleine groep van “gewoonteweglopers” blijkt verantwoordelijk te zijn voor het grote aantal. "Die mensen vinden we doorgaans snel terug. Maar als het om jongeren gaat, gaat het per definitie altijd om onrustwekkende verdwijningen. Voor elke verdwijning moet een proces-verbaal opgemaakt worden, een zoekactie worden gestart en verschillende instanties worden verwittigd. Alles bij elkaar geteld spenderen we op jaarbasis ongeveer 2 FTE (full time equivalenten) aan deze verdwijningen", aldus de politiechef.

"We hebben een goede samenwerking met de instellingen op ons grondgebied en blijven in dialoog gaan om procedures te vereenvoudigen of praktische afspraken te maken. De nieuw aangestelde hoofdinspecteur “Jeugd en sociale dienst” zal hierin trouwens een spilfiguur zijn en ook de contactpersoon bij uitstek voor alle partners", verwacht Vranckx. Volgens de korpschef speelt de coronapandemie zeker zijn rol in de hoge cijfers.

"We kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat er, mogelijk sinds de coronacrisis, vooral meer jongeren weglopen. Regelmatig bieden ze zich daarna bijvoorbeeld aan op de spoeddienst van een ziekenhuis om geholpen te worden. Dat is een hulpkreet die eigenlijk ook hogerop moet opgepikt worden. De wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie zorgen voor bijkomende problemen, die niet kunnen opgelost worden door de voorzieningen of politie."