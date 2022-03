Oudste Limburgse inwoner op 108-jarige leeftijd overleden

Irène werd geboren op 10 juli 1913 in Landen en bracht haar jeugd door in Luik, tot ze voor haar grote liefde verhuisde naar Limburg. Samen kregen ze er 2 kinderen. In het woonzorgcentrum Sint-Jan Berchmans in Hamont-Achel bracht ze de laatste jaren van haar leven door waar ze door iedereen gekend was als "maman Irène".